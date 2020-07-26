İznik Gölü'nde kaybolan babanın ardından 16 yaşındaki yeğeninde cansiz bedenine ulaşıldı - Son Dakika

İznik Gölü'nde kaybolan babanın ardından 16 yaşındaki yeğeninde cansiz bedenine ulaşıldı
iznik gölünde cesedine ulaşılan 36 yaşındaki babanın ardından kayıp olan 16 yaşındaki yeğeninde cansız bedenine ulaşıldı.
iznik gölünde cesedine ulaşılan 36 yaşındaki babanın ardından kayıp olan 16 yaşındaki yeğeninde cansız bedenine ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre, İznik Gölü kenarına pikniğe giden 36 yaşındaki Mahmut Surani oğulları Ahmet Surani (12) ve Muhammed Surani (12) ile yeğeni Abdullah Surani (16) serinlemek için suya girdi. İkiz kardeşler, babaları ve kuzenlerini bırakıp açılınca bir süre sonra dibe battı. İkizlerin çağlık atması üzerine baba ve yeğen diğer iki kardeşi kurtarmak için yanlarına yüzmeye çalışırken onlar da dibe battı. 4 kişinin boğulmak üzere olduğunu gören kıyıdaki vatandaşlar suya atlayıp baba ve çocukları kurtarmaya çalıştı. 12 yaşındaki ikizler Ahmet ve Muhammed Surani vatandaşlar tarafından kurtarılıp sudan çıkarılırken baba ve 16 yaşındaki yeğenine ulaşılamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri 2 kardeşi hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen balık adamlar ve kurtarma ekipleri kısa süre sonra 36 yaşındaki babanın cansız bedenine ulaştı. Akşam saatlerine kadar yapılan arama çalışmalarının ardından 16 yaşındaki Abdullah'ında cansiz bedenine ulaştı. Cesetler otopsi yapılmak üzere Bursa'daki Adlı Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 01:59
Kaynak: İHA
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