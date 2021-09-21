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İznik Gölü'nün bazı bölümlerinde su kıyıdan 30 metre çekildi - Son Dakika

İznik Gölü'nün bazı bölümlerinde su kıyıdan 30 metre çekildi

21.09.2021 11:00
İznik Gölü'nün bazı bölümlerinde su kıyıdan 30 metre çekildi, System.String[]

Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından İznik Gölü'nde su çekilmesi meydana geldi.

Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından İznik Gölü'nde su çekilmesi meydana geldi.

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 5'inci büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü, son dönemdeki mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkileniyor.

En derin yeri 65 metre ölçülen, tatlı su ıstakozu, yayın, sazan, akbalık, gümüş gibi 27 balık türü bulunan gölün bazı bölgelerinde mevsimsel etkenlere bağlı sulama şartları ve kuraklık kaynaklı küçük adacıklar oluştu.

Bölgede tarımsal sulamada da faydalanılan İznik Gölü'nün özellikle Çakırca Mahallesi yakınında su seviyesinin düşmesiyle balıkçı kayıkları karaya oturdu.

Orhangazi ilçesi sahilinde ise su kıyıdan 30-35 metre çekildi. Bir zamanlar büyük teknelerin yanaştığı iskele de suyun gerisinde kaldı.

Su çekilmesiyle, 2014 yılında göl kıyısının 20 metre açığında 1,5-2 metre derinlikte bulunan, 1500 yıl önce Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen ve su altı arkeoloji müzesine dönüştürüleceği açıklanan bazilika kalıntısının bir kısmı görünür hale geldi.

"Gölün kurumasına sadece bir su kaynağının yok olması olarak bakmıyoruz"

İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı İnanç Delikanlı, AA muhabirine, göldeki çekilmenin zaman zaman yaşandığını ancak bu yıl biraz fazla su kaybı gördüklerini söyledi.

Delikanlı, İznik Gölü'nde balıkçılık yapıldığını ve suyunun tarımsal amaçlı kullanıldığını belirterek, "Mevsimsel şartlara bağlı gölümüzde su çekilmesi oluştu. Bazı bölgelerde küçük adacıklar oluştu. Önümüzdeki dönemde yağışlarla gölümüzün tekrar dolmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Bölgede İznik Gölü'nün yok olmaması adına faaliyet gösteren Göl-Der Başkanı Semih Öz ise çekilmenin son birkaç yıldır daha da fazlalaştığını anlattı.

Öz, İznik Gölü'nün bölge için önemli olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Yüzlerce aile balıkçılıktan geçimini sağlıyor. Binlerce dönüm alanda tarımsal sulamada gölümüz kullanılıyor. Gölün kurumasına sadece bir su kaynağının yok olması olarak bakmıyoruz. Göl, bölge halkı açısından turizm, tarım ve balıkçılık anlamında önem arz ediyor. Zaman zaman çekilme yaşanıyordu ama göl son birkaç yıldır kendini tamamlayamaz hale geldi. Orhangazi ilçesi sahilinde iskele artık suyun gerisinde kaldı."

Semih Öz, bölgede bulunan bazı sanayi kuruluşlarının da gölden su çektiğini savunarak, İznik Gölü'nün geleceği adına bu konunun yetkililerce ele alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

İznik Gölü'nün bazı bölümlerinde su kıyıdan 30 metre çekildi
İznik Gölü'nün bazı bölümlerinde su kıyıdan 30 metre çekildi
İznik Gölü'nün bazı bölümlerinde su kıyıdan 30 metre çekildi
İznik Gölü'nün bazı bölümlerinde su kıyıdan 30 metre çekildi
İznik Gölü'nün bazı bölümlerinde su kıyıdan 30 metre çekildi

İznik Gölü, Orhangazi, Türkiye, İznik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İznik Gölü'nün bazı bölümlerinde su kıyıdan 30 metre çekildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İznik Gölü'nün bazı bölümlerinde su kıyıdan 30 metre çekildi - Son Dakika
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