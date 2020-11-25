Traktör ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika

Traktör ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Traktör ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktör ve motosiklet kafa kafaya çarpışırken, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Traktör ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktör ve motosiklet kafa kafaya çarpışırken, motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, İznik Atatürk Caddesinde meydana geldi. Traktörle motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü Hasan Göktekin başından yaralandı. Kaza ilçe merkezinde bulunan Mahmut Çelebi Camii önünde meydana geldi. Anayoldan Maltepe Caddesine dönen Rahmi Meriç idaresindeki 16 FZ 982 plakalı traktör ile, Hasan Meriç'in kullandığı 16 ABH 781 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinden savrulan sürücü Hasan Göktekin başından yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücünün tedavisi devam ediyor.

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