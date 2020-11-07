İzolasyona uymayan 119 kişi, KYK yurtlarına yerleştirildi - Son Dakika

AYDIN'da koronavirüs vakalarıyla temaslı olduklarının tespit edilmesi üzerine izolasyona alındıkları evlerinden çıktıkları saptanan 119 kişi, haklarında adli işlem başlatılarak, Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirildi.

Aydın Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimleri sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde koronavirüs vakalarıyla temaslı oldukları için evlerinde 14 gün süreyle izolasyonda olması gereken 119 kişi adreslerinde bulunamadı. Bunun üzerine 119 kişi, haklarında adli işlem başlatılıp, yurda yerleştirildi.