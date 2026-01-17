İZSİAD\'da Alaattin Yüksel Başkan Adayı

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yüksek Danışma Kurulu yönetim kurulu başkan adaylığı için Alaattin Yüksel isminde uzlaştı. Danışma Kurulu toplantısında derneğin almış olduğu seçimli olağanüstü genel kurul kararı öncesinde önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

Yüksek Danışma Kurulu üyeleri, gerçekleştirilecek genel kurulda belirlenecek yeni yönetim organlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Yapılan istişareler sonucunda kurul, oy birliğiyle aldığı tavsiye kararı doğrultusunda Alaattin Yüksel'e Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın teklif edilmesini uygun buldu.

Toplantıda, İZSİAD'ın kurumsal yapısının güçlendirilmesi, iş dünyasına yönelik çalışmaları ve gelecek döneme ilişkin hedefleri de ele alındı. - İZMİR