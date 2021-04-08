Müziğe verdiği 2 yıllık aranın ardından 'Dünyadan Uzak' şarkısını stüdyoya girerek seslendiren sanatçı İzzet Yıldızhan, müzikseverlerle buluştu. Sözü ve müziği Sinan Kaynakçı'ya ait olan ve Samim Sakaryalı ve Caner Tepecik'in aranjörlüğünü üstlendiği, 'Dünyadan Uzak' şarkısını seslendiren Yıldızhan, geçtiğimiz gün stüdyoda basın mesupların karşısına geçti.

Ünlü sanatçı, "Bazı şarkılar vardır, sanatçının içini kıpır kıpır yapar ve heyecanlandırır. Ben şarkı söylediğinde mutlu olan ve bütün olumsuzluklardan uzaklaşan birisiyim. Bu şarkı da tam anlamıyla bu söylediklerimin hakkını veren bir şarkı. Bu şarkıyla beni tanıştıran evlatlarım oldu. 'Baba lütfen bu şarkıyı seslendir, Senin tarzınla bambaşka bir şey çıkacak ortaya' diye bana baskı kurdular. Evlatlarıma çok teşekkür ediyorum sizlerinde huzurunda" dedi.