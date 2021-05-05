Yıldızhan, 20'li yaşlarına ait fotoğrafını sevenleriyle paylaştı. Bu paylaşıma Seda Sayan'dan çarpıcı bir yorum geldi. Sayan, "İzzet şimdi daha yakışıklısın valla" yorumunu yaptı. Sayan'a yanıt veren Yıldızhan, "Doğru Seda. Bende kendimi şimdi daha çok beğeniyorum" dedi.

Ünlü isimler 20'li yaşlar fotoğraf paylaşma akımına katıldı. "#20liyaslarchallenge" etiketiyle Twitter'da ve Instagram'da birçok paylaşım yapıldı.