Jacob Blake: ABD'nin Wisconsin eyaletindeki protestolarda iki kişi vurularak hayatını kaybetti - Son Dakika
BBC

Jacob Blake: ABD'nin Wisconsin eyaletindeki protestolarda iki kişi vurularak hayatını kaybetti

Jacob Blake'in polis tarafından vurulmasının ardından Wisconsin'de başlayan protestoların üçüncü gününde, Kenosha kentinde iki kişi vurularak öldürüldü, bir kişi de yaralandı.

Jacob Blake: ABD'nin Wisconsin eyaletindeki protestolarda iki kişi vurularak hayatını kaybetti, System.String[]

Jacob Blake'in polis tarafından vurulmasının ardından Wisconsin'de başlayan protestoların üçüncü gününde, Kenosha kentinde iki kişi vurularak öldürüldü, bir kişi de yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polisin verdiği bilgiye göre olayda 3 kişi vuruldu. Ancak eylemi kimin gerçekleştirdiğine dair bir detay paylaşılmadı.

Yerel basına göre olay, bir benzin istasyonunun silahlı güvenlik görevlisi ve protestocuların arasında yaşanan gerilimin ardından yaşandı.

Pazar günü polis, Kenosha'da siyah ABD vatandaşı Jacob Blake'i vurarak sakatlanmasına yol açmış; ardından şehirde ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protesto gösterileri başlamıştı.

29 yaşındaki Blake'in vurulma anıyla ilgili görüntülerde, arabasına doğru eğildiği ve bu sırada polis tarafından defalarca ateş edildiği görülüyor. Avukatına göre yeniden yürüyebilmesi "mucize" olur.

Pazar gününden bu yana sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı çıkanlar eylemlere katılıyor. Eylemler zaman zaman şiddet olaylarına da dönüştü.

Kenosha Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Çarşamba sabahının ilk saatlerinde "silah seslerinin duyulduğu ve bazı kişilerin vurulduğu" yönündeki ihbar üzerine olay yerine polis memurlarının gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, "Açılan ateş sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, ağır yaralanan ancak hayati tehlikesi bulunmayan üçüncü kişi de hastaneye kaldırıldı" denildi.

Açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Konuyla ilgili soruşturma açıldı.

Kenosha Şerifi David Beth, New York Times'a yaptığı değerlendirmede, soruşturmanın bir benzin istasyonunun önünde görülen silahlı bir grubun üzerine yoğunlaştığını söyledi.

İnternette paylaşılan görüntülerde, elinde tüfek olan bir kişinin, kalabalık bir kişi tarafından kovalandığı, tüfekli kişinin yere düştükten sonra etrafa ateş açtığı görülüyor.

İnternette yine askeri kamuflaj kıyafetleri giymiş silahlı sivillerin "koruduklarını beyan ettikleri" bazı dükkanların önünde nöbet tuttuğunu gösteren videolar da paylaşıldı.

Bu görüntülere göre, silah sesleri duyulurken kalabalık da sağa sola kaçışıyor ve yerde yaralılar yatıyor.

Wisconsin Valisi Tony Evers, kente ek Ulusal Muhafız gücü konuşlandıracağını açıkladı.





Protestolar nasıl başladı?

Blake'in Pazar günü polis tarafından vurulmasından birkaç saat sonra toplanan yüzlerce kişi Kenosha Emniyet Müdürlüğü'ne doğru yürüyüşe geçti.

Protestolarda, bazı araçlar ateşe verilirken, polis de dükkanlara silahlı soygunlar olduğu ve silah sesleri duyulduğu yönünde aldığı "sayısız" ihbar nedeniyle 24 saat boyunca kapatma çağrısı yaptı.

Vali Evers, Pazartesi günü yerel polis güçlerine destek olması için Ulusal Muhafızların konuşlandırılmasını istedi ve akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı yürürlüğe soktu.

Göstericiler, polisin biber gazı, plastik mermi ve sis bombası kullanarak müdahale ettiğini bildirdi.

Reuters'ın haberine göre, bazı göstericiler araçlara ve dükkanlara beysbol sopalarıyla saldırdı.

Emniyet Müdürlüğü, Twitter üzerinden attığı mesajla halka "sokaklardan uzak durma" çağrısı yaptı.

Wisconsin de ayrıca olağanüstü hal ilan edildi.

Oregon eyaletindeki Portland ile Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentlerinde de protesto gösterileri düzenlendiği yönünde haberler geliyor.

Jacob Blake'in sağlık durumu nasıl?

Blake'in avukatı Ben Crump, Salı günü düzenlediği basın toplantısında müvekkilinin açılan ateş sonucu felç kaldığını söyledi.

Crump, "Ailesi mucizelere inanıyor ancak şu anda konulan teşhis felç olduğu yönünde. Kurşunların omur iliğine isabet etmesi ve bazı omurlarda hasara yol açmış olmasından dolayı Jacob Blake Jr'ın bir daha yürüyebilmesi mucize olur" dedi.

29 yaşındaki siyah adam, oğullarıyla birlikte aracının içindeyken polis tarafından vurulmuştu.

Karın bölgesi ve kolundan yaralanan Blake'in böbrek ve karaciğerinin de hasar gördüğü, kalın ve ince bağırsaklarının önemli bir bölümünün ameliyatla alınmasının gerektiği açıklandı.

Blake'in annesi Julia Jackson, düzenlediği basın toplantısında, oğlunun "yaşam mücadelesi verdiğini" söyledi.

Jackson, "Ancak, dışarıda olan bitenden, yaşanan şiddet ve yıkımlardan haberi olsaydı, bu durumdan hiç hoşnut olmazdı" dedi.

Vurulma anıyla ilgili neler biliniyor?

Emniyet Müdürlüğü, Pazar günü olayın yaşandığı yere bir aile içi meseleden dolayı çağrıldıklarını açıkladı ancak olayla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

Polise ihbarı kimin yaptığı, kaç polis memurunun sevk edildiği ve olaydan önce neler yaşandığı ise halen bilinmiyor.

Olay anına ilişkin video görüntülerinde, Blake'in kapıyı açıp aracın içine eğildiği, bu sırada da bir polis memurunun 29 yaşındaki adamı gömleğinden çekerek ateş açtığı görülüyor.

Videoda yedi el silah sesi ve görgü tanıklarının çığlıkları duyuluyor.

Blake'in nişanlısı Laquisha Booker, olay sırasında aracın arka koltuğunda oturan çocukların olaya tanık olduklarını ve babalarının vurulması sırasında çığlık attıklarını söyledi.

Blake'in avukatları, genç adamın "aile içi bir olayda gerilimi azaltmaya" çalıştığını belirtti. Görgü tanıkları da benzer ifadeler verdi.

Mahkeme kayıtları, Blake hakkında cinsel saldırı ve aile içi şiddetten dolayı yakalama kararı olduğunu gösteriyor. Ancak polis memurlarının, olay yerine intikal ettiklerinde bu yakalama kararından haberdar olup olmadıkları ise bilinmiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika
BBC

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 16:07

Son Dakika Dünya Jacob Blake: ABD'nin Wisconsin eyaletindeki protestolarda iki kişi vurularak hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya
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