Son Dakika Haberleri: Jaguar'ın online satılan ilk modeli F-Pace
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Jaguar'ın online satılan ilk modeli F-Pace

1 saat önce

CARMEDYA.COM – Jaguar’ın yeni online satış platformu üzerinden satışı gerçekleştirilen ilk model Jaguar F-PACE oldu. Jaguar F-PACE ve tamamen elektrikli performans SUV’u Jaguar I-PACE’in, Türkiye’deki tüm stokları onlinesatis.jaguar-turkiye.com’da görüntülenebiliyor. Jaguar Online Satış Platformu’nda, modellerin tüm renk, donanım ayrıntıları görüntülenebilirken online rezervasyon yapmak isteyen otomobil tutkunları, kredi seçeneklerine ve online’a özel satış fiyatlarına kadar her türlü...The post Jaguar’ın online satılan ilk modeli F-Pace appeared first on Carmedya.

Jaguar'ın online satılan ilk modeli F-Pace, System.String[]

CARMEDYA.COM - Jaguar'ın yeni online satış platformu üzerinden satışı gerçekleştirilen ilk model Jaguar F-PACE oldu.



Jaguar F-PACE ve tamamen elektrikli performans SUV'u Jaguar I-PACE'in, Türkiye'deki tüm stokları onlinesatis.jaguar-turkiye.com'da görüntülenebiliyor.


Jaguar Online Satış Platformu'nda, modellerin tüm renk, donanım ayrıntıları görüntülenebilirken online rezervasyon yapmak isteyen otomobil tutkunları, kredi seçeneklerine ve online'a özel satış fiyatlarına kadar her türlü detaya kolayca ulaşabiliyor ve ön ödeme yaparak diledikleri aracı rezerve edebiliyor.


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Türkiye, Jaguar, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:54 
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