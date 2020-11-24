James Dyson Ödülü'nün kazananları belli oldu

James Dyson Ödülü'nü, evde kullanılabilen meme kanseri tarama cihazı ve yenilenebilir elektrik üreten madde projeleri kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2020, dünyanın dört bir yanındaki genç mühendislerin ve bilim adamlarının gelecek vadeden, 250 icadını finansal olarak destekleyen James Dyson Ödülü için rekor bir yıl oldu.

Bu yılın şartlarına rağmen genç mucitlerin yaratıcılığının ön plana çıktığı ödül, olağanüstü kalitedeki rekor katılımla gerçekleşti.

Her biri 30 bin sterlinle ödüllendirilen iki proje, meme kanseri taramalarını kaçıran kadınlar ve etkili bir şekilde yenilenebilir enerji üretmek için sürdürülebilir yöntemler gibi küresel öneme sahip önemli sorunlara çözüm sunuyor.

The Blue Box projesi, 2020 James Dyson Ödülü'nün uluslararası kazananı oldu. 23 yaşındaki Judit Giro Benet tarafından icat edilen bu buluşla evde idrar örneği kullanılarak meme kanseri tespit edilebiliyor.

2020 James Dyson Ödülü'nün ilk Sürdürülebilirlik Ödülü kazananı 27 yaşındaki Carvey Ehren Maigue tarafından icat edilen AuREUS System Technology projesi, atık mahsulden yapılmış yeni bir maddeyle UV ışığını yenilenebilir enerjiye dönüştürüyor.

Annesinin meme kanseri teşhisinden ilham aldı

James Dyson Ödülü'nün bu yılki uluslararası kazananı, annesinin meme kanseri teşhisinden ilham aldı.

Judit Giro Benet, meme kanseri için daha az cerrahi işlemli ve daha erişilebilir bir tarama sürecinin küresel bir ihtiyaç olduğunu fark etti.

Şu anki meme kanseri taraması, kadınların hastanelere veya tıbbi tesislere giderek bazen ağrılı ve çoğu zaman maliyetli bir prosedürden geçmesini gerektiriyor.

Kadınların yüzde 40'ının meme kanseri tarama mamogramlarını atladıkları tahmin ediliyor. Bu da 3 vakadan birinin geç tespit edilmesine neden olarak daha düşük hayatta kalma şansına yol açıyor.

İspanya Tarragona'dan Benet tarafından icat edilen Blue Box, meme kanserinin erken belirtilerini tespit etmek için idrar örneği ve yapay zeka algoritması kullanan, evde kullanılabilen, biyomedikal bir meme kanseri test cihazı. Bu buluş; kadınlara evde düzenli olarak uygulayabilecekleri, cerrahi işlem gerektirmeyen, ağrısız, ışın yaymayan, düşük maliyetli bir alternatifle sağlıklarının sorumluluğunu üstlenmeleri için güç verecek.

AuREUS System Technology

James Dyson Ödülü'nün ilk Sürdürülebilirlik Ödülü sahibi Carvey Ehren Maigue, ışıktan ve geri dönüşüm atıklarından nasıl daha etkili bir şekilde yenilenebilir enerji üretilebileceğine ilişkin zorluğun üstesinden geliyor.

Filipinler Manila'daki Mapua Üniversitesi'nden Maigue tarafından icat edilen AuREUS, UV ışığını hasat yapmak ve geleneksel güneş panellerinin yapamayacağı şekilde elektrik üretmek için var olan bir yapıya veya yüzeye bağlanabilen bir parça.

Maigue'in icadı, havanın güneşli ya da bulutlu olması fark etmeksizin elektrik üretme özelliğine sahip.

Ürünün üzerindeki parçacıklar, UV ışığını emerek parlamalarına neden olduğundan parçacıklar bekledikçe fazla enerjiyi ışık olarak ortaya çıkarıyor ve daha sonra elektriğe dönüştürülebiliyor.

AuREUS, geleneksel güneş panellerinden daha fazla güneş enerjisini yenilenebilir enerjiye dönüştürme potansiyeline sahip ve doğrudan güneş ışığı olmasa bile tam olarak çalışabiliyor.

Mevcut testler, geleneksel fotovoltaik hücrelerdeki yüzde10-25'e oranına kıyasla bunun zamanın yüzde 48'inde elektrik üretebileceğini gösteriyor.

Maigue, ürünün tarım dışında araba, uçak ve gemi gibi alanlarda kullanılabilme yöntemlerini de araştırıyor.

"Gençler dünyayı değiştirmek istiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dyson Kurucusu ve Başmühendisi Sir James Dyson, gençlerin dünyayı değiştirmek istediğini ve James Dyson Ödülü'ne katılan mühendislerin, bilim adamlarının ve tasarımcıların bunu yapabileceklerini gösterdiklerini belirtti.

Dyson, şunları kaydetti:

"Bu sene sağlık hizmetleri ve sürdürülebilirliği geliştirme konularında artan sayıda fikir gözlemledik. Açıkçası bu tür asil fikirler arasında seçim yapmakta zorlandığımız için bu yıl iki eşit derecede değerli icadı destekleme yönünde iki ödül yarattık. Judit ve Carvey; önemli atılımlar gerçekleştiren etkileyici kişiler, umarım James Dyson Ödülü'nü gelecekteki başarıları için bir sıçrama tahtası olarak kullanabilirler."