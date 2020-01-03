James Nunnally, Fenerbahçe Beko'da - Son Dakika
Son Dakika Spor James Nunnally, Fenerbahçe Beko'da - Son Dakika Spor

James Nunnally, Fenerbahçe Beko'da

6 saat önce

Fenerbahçe Beko, eski oyuncularından James Nunnally ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığını açıkladı.

James Nunnally, Fenerbahçe Beko'da, System.String[]

Fenerbahçe Beko, eski oyuncularından James Nunnally ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında formamızı giyen Birleşik Amerikalı forvet James Nunnally ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve James Nunnally'e hayırlı olmasını temenni ediyor, sporcumuza sarı-lacivertli formayla başarılar diliyoruz" denildi.

29 yaşındaki Amerikalı basketbolcu 2016-2018 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giymişti. Kariyerinde NBA takımlarından Houston Rockets ve Minnesote Timberwolves'da da forma giyen Nunnally son olarak Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Sharks'ta oynamıştı.


Malcolm Thomas, James Nunnally, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:49 Kaynak: DHA
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