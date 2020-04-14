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James Nunnally üçüncü kez baba oldu!
6 saat önce
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncunun eşi Jennifer Nunnally'nin bir erkek bebek dünyaya getirdiği belirtilerek, "Jennifer ile James'i tebrik eder, James Jr'a sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz." denildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncunun eşi Jennifer Nunnally'nin bir erkek bebek dünyaya getirdiği belirtilerek, "Jennifer ile James'i tebrik eder, James Jr'a sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz." denildi.
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14.04.2020 19:29:40. #1.13#
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