Son Dakika Haberleri: Jandarma Akü Hırsızlarını Yakaladı

Jandarma Akü Hırsızlarını Yakaladı

2 saat önce

İstanbul-İzmir Otoban inşası şantiyesinin araç parkından aküleri sökerek çalan hırsızları yakaladı.

Jandarma Akü Hırsızlarını Yakaladı, System.String[]
İstanbul- İzmir Otoban inşası şantiyesinin araç parkından aküleri sökerek çalan hırsızları yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul- İzmir otoyolunu yapan şirketin İbirler mahallesinde bulunan şantiye alanında park halinde bulunan araçlardan 15 adet akü ile (1) adet hidromek ekskavatör kırıcısının kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar tarafından çalındığını şirket yetkilisi Karesi Jandarma komutanlığına beyan ederek şikayetçi oldu.Jandarma ekipleri yaptıkları istihbarat ve araştırma sonrası hırsızlık olayını bir inşaat şirketinde çalışan şüpheli Y.Ç. ve N.E.nin yaptığını tespit ederek gözaltına aldı. Yakalanan zanlıların çaldıkları aküler ile hidromek ekskavatör kırıcısı Balıkesir il merkezinde bulunan hurdacılara sattıkları öğrenildi. Adli makamların talimatıyla bu olayla ilgili olarak Y.Ç. ve N.E. isimli şüpheliler gözaltına alınarak haklarında yasal işleme başlandığı öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:21 Kaynak: İHA

Karesi, İzmir, İstanbul, Jandarma, 3. Sayfa
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