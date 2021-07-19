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Son dakika: JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI, 217 BİN 293 PERSONELLE KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ ALDI - Son Dakika

Son dakika: JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI, 217 BİN 293 PERSONELLE KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ ALDI

19.07.2021 07:01

Son dakika haberler... JANDARMA Genel Komutanlığı, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca 37 bin 787 Asayiş Timi, 646 Motosikletli Jandarma Asayiş Timi, 18 bin 756 Jandarma Trafik / Jandarma Motosikletli Trafik Timi, 1743 JASAT Timi, 1612 Jandarma Komando Unsuru/Timi, 610 TEM Unsuru, 846 KOM Unsuru, 944 İstihbarat...

JANDARMA Genel Komutanlığı, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca 37 bin 787 Asayiş Timi, 646 Motosikletli Jandarma Asayiş Timi, 18 bin 756 Jandarma Trafik/ Jandarma Motosikletli Trafik Timi, 1743 JASAT Timi, 1612 Jandarma Komando Unsuru/Timi, 610 TEM Unsuru, 846 KOM Unsuru, 944 İstihbarat Unsuru ve 1546 Köpek Unsuru olmak üzere 217 bin 293 Jandarma personelini görevlendirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı, 17-25 Temmuz 2021 tarihleri arasındaki 9 günlük Kurban Bayramı tatilini yurt genelinde vatandaşların huzur ve güven içinde geçirmeleri için İçişleri Bakanlığınca yayımlanmış 'Trafik Kazalarını Önleme Planı', 'Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri' ve 'Motosiklet Kazalarının Önlenmesi' konulu genelgeleri göz önünde bulundurularak, Kurban Bayramı öncesi, esnası ve sonrasında Jandarma Birliklerince alınacak emniyet tedbirleri oluşturdu.

Oluşturulan plan çerçevesinde, trafik kazalarının yoğun olduğu kara noktalarda alınan tedbirler arttırıldı. Kurban Bayramı tatili süresince 37 bin 787 Asayiş Timi, 646 Motosikletli Jandarma Asayiş Timi, 18 bin 756 Jandarma Trafik/ Jandarma Motosikletli Trafik Timi, 1743 JASAT Timi, 1612 Jandarma Komando Unsuru/Timi, 610 TEM Unsuru, 846 KOM Unsuru, 944 İstihbarat Unsuru ve 1546 Köpek Unsuru olmak üzere 217 bin 293 Jandarma personelini görevlendirdi. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı helikopter ve drone gibi hava taşıtları da trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin arttığı yol güzergahlarındaki denetimlerde etkin olarak kullanılması planlandı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada "Kurban Bayramı süresince trafik yoğunluğunu havadan takip etmek ve alınan tedbirleri yerinde incelemek amacıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara- Bolu güzergahında Anadolu Otoyolu ve D-750 Devlet Karayolu üzerinde, Jandarma helikopteri ile havadan trafik denetimi gerçekleştirmiş, Anadolu Otoyolu Gerede kavşağı bölgesinde yoğun araç trafiği olduğu gözlemlenerek, havadan denetim faaliyetleri sonucunda görevli ekiplere gerekli talimatlar verilmiştir.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, helikopter ile havadan denetim sonrasında, Jandarma Lojistik Başkanı Tuğgeneral Ersel Özer, Mengen Kaymakamı Betül Büyükkılıç, Bolu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ömer Ersever, Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve Jandarma Trafik Daire Başkanı J. Albay Özgür Taşcı ile birlikte, Bolu İli Mengen İlçesinde Jandarma ve Emniyet birimlerinin beraber görev yaptığı bir yol kontrol noktasında icra edilen trafik denetimlerini yerinde incelemiş, durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlarımıza trafikte uyulması gereken kurallar hakkında tavsiyelerde bulunmuş, kurallara uymalarını hatırlatmış, araç sürücülerine ve yolculara hediyeler vererek bayramlarını kutlamıştır" ifadeleri kaydedildi.

Son dakika: JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI, 217 BİN 293 PERSONELLE KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ ALDI
Son dakika: JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI, 217 BİN 293 PERSONELLE KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ ALDI
Son dakika: JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI, 217 BİN 293 PERSONELLE KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ ALDI
Son dakika: JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI, 217 BİN 293 PERSONELLE KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ ALDI
Son dakika: JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI, 217 BİN 293 PERSONELLE KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ ALDI

Kurban Bayramı, TEM Otoyolu, Jandarma, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI, 217 BİN 293 PERSONELLE KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ ALDI - Son Dakika


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