Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı, sosyal medya ikiye bölündü: Vaşağı görebildiniz mi?

Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri tarafından 7 ay önce Kars'ta yaralı halde bulunan ve tedavisi yapılarak doğaya salınan vaşak yeniden görüntülendi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı X'ten, "Siz de görüyor musunuz?" notuyla yapılan paylaşımda "Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timimizin 7 ay önce arazide yaralı halde bulduğu ve tedavisinin yapılmasının ardından doğaya saldığı Vaşak ile karşılaşması." ifadelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI VAŞAĞI GÖRMEKTE ZORLANDI

Öte yandan sosyal medyada birçok kullanıcı vaşağı görmekte zorlandığını ifade etti. Bazı kullanıcılar ise bulduğu vaşağı daire içine alarak diğer kullanıcıların görmesini sağladı.