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Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı, sosyal medya ikiye bölündü: Vaşağı görebildiniz mi? - Son Dakika
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Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı, sosyal medya ikiye bölündü: Vaşağı görebildiniz mi?

Kars'ta, doğada yaralı halde bulunan ve tedavisi yapılarak doğal ortamına salınan vaşak, Jandarma ekipleri tarafından yeniden görüntülendi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı X'ten, "Siz de görüyor musunuz?" notuyla yapılan paylaşımda ise birçok sosyal medya kullanıcısı vaşağı görmekte zorlandığını ifade etti.

Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı, sosyal medya ikiye bölündü: Vaşağı görebildiniz mi?
11.12.2023 - 18:53,  Güncelleme: 18:58
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Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri tarafından 7 ay önce Kars'ta yaralı halde bulunan ve tedavisi yapılarak doğaya salınan vaşak yeniden görüntülendi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı X'ten, "Siz de görüyor musunuz?" notuyla yapılan paylaşımda "Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timimizin 7 ay önce arazide yaralı halde bulduğu ve tedavisinin yapılmasının ardından doğaya saldığı Vaşak ile karşılaşması." ifadelerine yer verildi.

Jandarma'nın paylaştığı fotoğraf olay oldu: Vaşağı görüyor musunuz?

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI VAŞAĞI GÖRMEKTE ZORLANDI

Öte yandan sosyal medyada birçok kullanıcı vaşağı görmekte zorlandığını ifade etti. Bazı kullanıcılar ise bulduğu vaşağı daire içine alarak diğer kullanıcıların görmesini sağladı.

Jandarma'nın paylaştığı fotoğraf olay oldu: Vaşağı görüyor musunuz?
Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı: Vaşağı görebildiniz mi?
Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı: Vaşağı görebildiniz mi?
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Doğa
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Jandarma, Vaşak, Kars, Hayvanlar, Doğa, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı, sosyal medya ikiye bölündü: Vaşağı görebildiniz mi? - Son Dakika
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