Jandarma hırsızları suçüstü yakaladı: 3 tutuklu - Son Dakika
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Jandarma hırsızları suçüstü yakaladı: 3 tutuklu

21.04.2022 11:14
Jandarma hırsızları suçüstü yakaladı: 3 tutuklu

Zonguldak'ta bir depodaki demirleri oksijen tüpüyle kesmeye çalışan 4 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Zonguldak'ta bir depodaki demirleri oksijen tüpüyle kesmeye çalışan 4 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay Çaycuma ilçesine bağlı İhsanoğlu köyünde yaşandı. Bir kişiye ait depoda bulunan demirlerin oksijen tüpü ile kesmeye çalışan 4 şüpheli, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olay yerinde yakalanan bir adet oksijen kaynağı ve tüpü, bir adet 12 kilogramlık ev tipi mutfak tüpü ve bir adet manivelaya da el konuldu.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma dahilinde adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri serbest bırakılırken diğer üçü ise Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ZONGULDAK

Jandarma hırsızları suçüstü yakaladı: 3 tutuklu
Jandarma hırsızları suçüstü yakaladı: 3 tutuklu
Jandarma hırsızları suçüstü yakaladı: 3 tutuklu

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İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma hırsızları suçüstü yakaladı: 3 tutuklu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarma hırsızları suçüstü yakaladı: 3 tutuklu - Son Dakika
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