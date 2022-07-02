Jandarma İzmir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 17 Kişiyi Yakaladı

İzmir'in 6 ilçesinde düzenlenen operasyonlarla haklarında 2 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası bulunan 17 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir il Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Çeşme, Aliağa, Torbalı, Kiraz, Menderes ve Ödemiş ilçelerinde 22-29 Haziran arasında, haklarında yakalama kararı olan kişilere yönelik operasyonlar yaptı.

"Hırsızlık", "Bilişim Sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma", "Yağma", "Kamu Malına Zarar Verme" gibi suçlardan haklarında 2 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası bulunan 17 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.