Jandarma keklik avcılarını yakaladı
20 dakika önce
Niğde'de yasadışı keklik avlayan 7 avcıya 22 bin 953 lira para ceza kesildi.
Niğde
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:03 Kaynak: İHA
'de yasadışı keklik avlayan 7 avcıya 22 bin 953 lira para ceza kesildi. Çiftehan
Köyü Jandarma
ekipleri tarafından yasadışı keklik avcılığı yapanlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Ekipler Ardıçlı
ve Elmalı
Köylerinde toplam 7 avcının kurak avı yaptığını tespit etti. yapılan operasyonda 8 adet kınalı keklik ve doğadan yakalandığı belirlenen 7 adet kınalı keklik ile avlanmada kullanılan kafes, tuzak ve malzemelerle birlikte 7 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri 15 adet kınalı keklik ile avlanmada kullanılan malzemeleri Doğa Koruma ve Milli Parklar
Niğde Şube Müdürlüğüne tespit edildi. 7 avcıya ise 14 bin 308 lira İdari para cezası ve 8 bin 645 tazminat bedeli olmak üzere toplam 22 bin 953 cezai işlem uygulandı. - NİĞDE
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