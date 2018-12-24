Jandarma Komutanından Zehra Anneye Ziyaret
53 dakika önce
Kartepe İlçe Jandarma Komutanı Kadir Kaya, Alo Evlat ekibi tarafından bakımı yapılan Tokatlı Kara Veli Çavuşun kızı 98 yaşındaki Zehra İpekoğlu'nu evinde ziyaret etti.
Kartepe
İlçe Jandarma
Komutanı Kadir Kaya
, Alo Evlat ekibi tarafından bakımı yapılan Tokatlı Kara Veli Çavuşun kızı 98 yaşındaki Zehra İpekoğlu'nu evinde ziyaret etti.
Kartepe Belediyesi Alo Evlat ekibi tarafından ihtiyaçları karşılanan Zehra Anne
'yi İlçe Jandarma Komutanı Kadir Kaya ziyaret etti. Jandarma Komutanı Kaya tarafından yapılan ziyaretten çok memnun olan İpekoğlu duygularını kelimelere dökerken, yaşadığı memnuniyeti dile getirdi. Her zaman kendisinin yanında olan Alo Evlat ekibine teşekkür eden Zehra İpekoğlu, "Askerimizi Allah korusun. Bütün vatan evlatları benim evladımdır. Askerlerimizin ayağının taşa takılmaması için her zaman dua ediyorum. Ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde olması, gelecek olan nesillere güzel bir ülke bırakmak hepimizin görevidir. Jandarma Komutanlığımız her zaman bizlerin yanındadır. Kendilerinden Allah razı olsun" dedi.
İlçe Jandarma Komutanı Kadir Kaya ise, "Kartepeli büyüklerimiz bizlerin baş tacıdır. Kurutuluş Savaşı'nda kahramanlıklar gösteren Tokatlı Kara Veli Çavuşun kızı Zehra İpekoğlu annemiz bizleri her zaman ziyaret etmektedir. Bizlere verdiği desteği ve dualarını biliyoruz. Allah ondan razı olsun. Bizlerde bulduğumuz her fırsatta kendisini ziyaret ediyoruz. Alo Evlat ekibi tarafından ilçe genelinde Kartepeli büyüklerimize yapılan hizmetlerden dolayı Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez
başta olmak üzere bütün ekibine teşekkür ederim" diye konuştu. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:17 Kaynak: İHA
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