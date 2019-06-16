Son Dakika Haberleri: Jandarma Kuruluşunun 180.yılı anısına fidan dikildi
Son Dakika Güncel Haber

Jandarma Kuruluşunun 180.yılı anısına fidan dikildi

1 saat önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Jandarmanın kuruluşunun 180.yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Jandarma Kuruluşunun 180.yılı anısına fidan dikildi, System.String[]
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Jandarmanın kuruluşunun 180.yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bunlardan en önemlisi ise Kuva-yi Milliye Anıtı çevresine Şehitleri temsilen dikilen fidanlar oldu.

İlçe protokolü ve Sındırgı ilçe Jandarma personelinin katıldığı etkinlikte yüze yakın fidan toprakla buluştu. Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, jandarmanın kurulduğu 1839 yılından buyana devletin temel yapı taşlarından birisi olarak görev yapan ve bu zamana kadar sayısız başarı ve kahramanlık sığdıran jandarma teşkilatını kutladığını söyledi. Sındırgı İlçe Jandarma Komutanı Emre Aksu ise Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşundan bu güne kadar milletin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu söyledi. Fidan dikme etkinliği ile bir farkındalık oluşturmak istediklerini ve ilçeye bir değer katmaya çalıştıklarını belirtti.

Etkinliğe ilçe kaymakamı Zafer Oktay, belediye başkan vekili Tufan Gürlek, ilçe Jandarma komutanı Emre Aksu, protokol üyeleri ve Jandarma personeli katıldı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:48 Kaynak: İHA
Zafer Oktay, Balıkesir, Sındırgı, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırıkkale'de sele kapılan karı kocanın cansız bedeni bulundu Son dakika! Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var Türkiye Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayınına kilitlendi Netanyahu'nun eşine, devletin kaynaklarını suistimalden 15 bin dolar para cezası

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 16:16:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma Kuruluşunun 180.yılı anısına fidan dikildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]