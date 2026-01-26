Jandarma ve Sahil Güvenlikte 3.635 Personel Alımı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim görecek Jandarma Genel Komutanlığı için 3 bin 395, Sahil Güvenlik Komutanlığı için 200 sözleşmeli astsubay ve 40 sözleşmeli subay olmak üzere toplam 3 bin 635 alım yapılacağını açıkladı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığından Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile 231'i kadın olmak üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim görecek Jandarma Genel Komutanlığı için toplam 3 bin 395, 20'si kadın olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı için 200 astsubay ve 7'si kadın olmak üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim görecek toplam sözleşmeli 40 subay alımı gerçekleştirecek.

Başvurular 9 Şubat 2026 tarihine kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek. Lisans ve ön lisans bölümlerinden mezun olan adaylar için 27 lisansüstü eğitimini tamamlamış adaylar için ise 32 yaşını bitirmemiş olma şartı aranacak. Adaylar alım ve başvuru için detaylı bilgilere www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr", "www.sg.gov.tr" "https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" ve "www.kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinden ulaşılabilecek.