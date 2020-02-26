Jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı - Son Dakika

Jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

6 saat önce

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kırsalda yem bulmakta zorluk çeken yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kırsalda yem bulmakta zorluk çeken yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Merkezi Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentte depremzedelerin yaralarının sarılması için gece gündüz çalışan Serdarlar Jandarma Özel Harekat Taburu, faaliyet sahaları arasında yer alan Palu ve Arıcak kırsalında, yabani hayvanları unutmadı.

Ekipler tarafından temin edilen buğday, ekmek, ot ve et parçaları, belirlenen yaşam sahalarına dağıtıldı.

Jandarma ekiplerinin bu faaliyetinin kar eriyinceye kadar süreceği belirtildi.

Jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Jandarma, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:54 Kaynak: AA
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