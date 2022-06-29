JANDARMADAN BAHÇELİEVLER'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika
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JANDARMADAN BAHÇELİEVLER'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

29.06.2022 09:23
JANDARMADAN BAHÇELİEVLER'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

BAHÇELİEVLER'DE eğlence mekanları ve torbacılara uyuşturucu dağıtacağı tespit edilen şüpheliye jandarma ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

BAHÇELİEVLER'DE eğlence mekanları ve torbacılara uyuşturucu dağıtacağı tespit edilen şüpheliye jandarma ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda 62 kilogram skunk ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasadışı yollarla yurda skunk adı verilen uyuşturucuyu soktuğu ve il genelinde eğlence mekanları ve torbacılara dağıtıcağını tespit ettiği şüpheliyi takibe aldı. Aylar süren teknik ve fiziki takip sonucunda kimliği tespit edilen şüpheli B.K'nın, uyuşturucuyu bir araca yüklediği belirlendi. Torbacılara dağıtmak için  hareket eden B.K'nın aracı Bahçelievler'de durduruldu. Narkotik köpeği Avcı isimli köpeğin de katıldığı aramada aracın bagaj kısmında kolilenmiş yaklaşık 62 kilogram skunk adı verilen uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelinin uyuşturucu maddeleri dedektör köpeklerin koku almasını önlemek amacıyla naylona sardığı görüldü. Gözaltına alınan B.K işlemlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

Bahçelievler, İstanbul, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel JANDARMADAN BAHÇELİEVLER'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika

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