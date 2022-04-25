Jandarmadan definecilere suçüstü - Son Dakika
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Jandarmadan definecilere suçüstü

25.04.2022 16:10
Jandarmadan definecilere suçüstü

Aydın'ın Söke ilçesinde define aramak için kaçak kazı yapan üç şüpheli suçüstü yakalanırken, iki arama dedektörü ve bir iş makinesine el konuldu.

Aydın'ın Söke ilçesinde define aramak için kaçak kazı yapan üç şüpheli suçüstü yakalanırken, iki arama dedektörü ve bir iş makinesine el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ile Bağarası Jandarma Karakolu Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanuna Muhalefet suçuna yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalarda Söke ilçesi Burunköy Mahallesi'nde bir şahsın ikametinde ve eklentilerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden arama ve yakalama faaliyeti yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda suç eşyası malzemeler ile birlikte üç şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda iki adet altın arama dedektörü, bir adet iş makinası ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - AYDIN

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Kaçak Kazı, Hisarcık, Define, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan definecilere suçüstü - Son Dakika


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