Jandarmadan Doğanay\'a Unutulmaz Doğum Günü

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı personeli, özel gereksinimli Doğanay Karakurt'un 10'uncu yaş gününü unutulmaz bir sürprizle kutladı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından ziyaret edilen özel ihtiyaçlı Doğanay'a, jandarma aracı eşliğinde çeşitli hediyeler ve okuma kitapçığı takdim edildi. Doğanay'ın yüzündeki mutluluk, hem ailesini hem de jandarma personelini duygulandırdı. Vatan sevgisiyle büyüyen Doğanay'ın yaşadığı sevinç, jandarma personeli için en büyük mutluluk kaynağı oldu. Etkinlik, sıcak ve samimi görüntülere sahne oldu. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, Doğanay'a sağlıklı, huzurlu ve başarılarla dolu nice yıllar diledi. - HAKKARİ