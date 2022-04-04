Jandarmadan dronlu denetim - Son Dakika
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Jandarmadan dronlu denetim

04.04.2022 15:14
Jandarmadan dronlu denetim

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince dron destekli düzenlenen trafik uygulamasında 15 araç trafikten men edildi, 24 sürücüye 12 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince dron destekli düzenlenen trafik uygulamasında 15 araç trafikten men edildi, 24 sürücüye 12 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Gölmarmara- Akhisar Karayolu Çökelek Mahallesi yakınlarında emniyet kemeri, seyir halinde cep telefonu kullanımı, kırmızı ışık ihlali ve kask kullanımı konularında denetim gerçekleştirdi.

Jandarma Trafik Timi ile Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) de katıldığı dron destekli uygulama sonucunda 225 araç kontrol edilirken, 24 araç sürücüsüne toplam 12 bin 650 TL idari para cezası uygulandı. Denetimde ayrıca 15 araç trafikten men edildi. - MANİSA

Jandarmadan dronlu denetim

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Para Cezası, Jandarma, Tragger, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan dronlu denetim - Son Dakika


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