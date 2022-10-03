- Jandarmadan Ihlara Vadisi'nde KADES eğitimi

AKSARAY - Aksaray'da kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi amacıyla birçok çalışma yapan jandarma ekipleri dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ihlara Vadisi'nde kadınlara yönelik Kadın Acil Destek eğitimi verdi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştiren Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri köy, belde, ilçelerin ardından bu kez de turizm mekanlarında görev aldı. Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ihlara Vadisi'nde stant açan jandarma ekipleri ellerinde broşür ve telefonlarla kadınlara KADES eğitimi verdi. 14 kilometre uzunluğundaki kanyon vadisinde 2 ayrı noktada stant açan kadın astsubaylar ziyarete gelen turistlerle sohbet ederek uygulama hakkında bilgiler verdi. KADES içerikli tanıtım broşürlerinin de dağıtıldığı vadide yabancı turistlere de tercüman aracılığı ile KADES anlatıldı.

KADES uygulamasıyla bir çok kadının hayatının kurtulduğunu belirten vadiyi gezmeye gelen ziyaretçilerden Sema Kaya 40, "KADES sayesinde bir çok kadınımızın hayatının kurtulduğunu biliyoruz. Çok da memnun olduk. Bu tür şeylerin devamının gelmesini istiyoruz. Kadınlarımıza şiddet ve ölüm gibi şeylerle karşılaşmalarını istemiyoruz. Buna bir son verilmesini istiyoruz. Kadına şiddete hayır" dedi.

Konuya ilişkin İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerimize aralıksız devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.