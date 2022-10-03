Jandarmadan Ihlara Vadisi'nde KADES eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarmadan Ihlara Vadisi'nde KADES eğitimi

03.10.2022 10:53

- Jandarmadan Ihlara Vadisi'nde KADES eğitimi Aksaray'da kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi amacıyla birçok çalışma yapan jandarma ekipleri dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ihlara Vadisi'nde kadınlara yönelik Kadın Acil Destek eğitimi verdi.

- Jandarmadan Ihlara Vadisi'nde KADES eğitimi

AKSARAY - Aksaray'da kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi amacıyla birçok çalışma yapan jandarma ekipleri dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ihlara Vadisi'nde kadınlara yönelik Kadın Acil Destek eğitimi verdi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştiren Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri köy, belde, ilçelerin ardından bu kez de turizm mekanlarında görev aldı. Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ihlara Vadisi'nde stant açan jandarma ekipleri ellerinde broşür ve telefonlarla kadınlara KADES eğitimi verdi. 14 kilometre uzunluğundaki kanyon vadisinde 2 ayrı noktada stant açan kadın astsubaylar ziyarete gelen turistlerle sohbet ederek uygulama hakkında bilgiler verdi. KADES içerikli tanıtım broşürlerinin de dağıtıldığı vadide yabancı turistlere de tercüman aracılığı ile KADES anlatıldı.

KADES uygulamasıyla bir çok kadının hayatının kurtulduğunu belirten vadiyi gezmeye gelen ziyaretçilerden Sema Kaya 40, "KADES sayesinde bir çok kadınımızın hayatının kurtulduğunu biliyoruz. Çok da memnun olduk. Bu tür şeylerin devamının gelmesini istiyoruz. Kadınlarımıza şiddet ve ölüm gibi şeylerle karşılaşmalarını istemiyoruz. Buna bir son verilmesini istiyoruz. Kadına şiddete hayır" dedi.

Konuya ilişkin İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerimize aralıksız devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
500
Kozlu'da jandarmadan Dünya Çocuk Günü etkinliği Kozlu'da jandarmadan Dünya Çocuk Günü etkinliği Bilecik'te hırsızlık yaptığı iddia edilen iki zanlı tutuklandı Bilecik'te hırsızlık yaptığı iddia edilen iki zanlı tutuklandı Şehidin naaşı memleketine uğurlandı Şehidin naaşı memleketine uğurlandı
Kaynak: İHA

Ihlara Vadisi, Jandarma, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan Ihlara Vadisi'nde KADES eğitimi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:56 Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesindeki hali sosyal medyada olay oldu
16:16 Beşiktaş'ın eski hocası Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin başına geçebilir
16:03 En yakın arkadaşı katledilen müzisyen Onur Şener'i anlattı! Ölen arkadaşının oğlunu sahiplenmiş
15:45 Yunan lobisinden ABD Başkanı Biden'a Türkiye mektubu: Sert bir yanıt vermenizi bekliyoruz
15:40 İşe geç kalmamak için fabrika bahçesine paraşütle indi! O anlar kamerada...
15:36 Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Muslera ile yollar ayrılıyor, yerine Inaki Pena geliyor
15:32 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya'da önemli açıklama: Gaz alanında bir mutabakat imzalayarak dönmüş olacağız
15:27 Turgut Özal'a gönderilmiş sır mektup, 35 yıl sonra ortaya çıktı
15:21 Mühürlü salonda yapılan düğünde çıkan kavgayı polis ekipleri zor durdurdu
14:35 Kesik baş cinayetinde haftalar sonra yeni gelişme! 6 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 17:03:25. #1.11#
SON DAKİKA: Jandarmadan Ihlara Vadisi'nde KADES eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement