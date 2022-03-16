Son dakika haberleri | Jandarmanın düzenlediği operasyonda 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Jandarmanın düzenlediği operasyonda 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

16.03.2022 08:56

Son dakika gelişmesine göre İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, elde ettikleri binlerce litre kaçak akaryakıtı açıkta bulunan gemilerden küçük teknelere yükleyerek piyasaya süren 2 kişi suçüstü yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, elde ettikleri binlerce litre kaçak akaryakıtı açıkta bulunan gemilerden küçük teknelere yükleyerek piyasaya süren 2 kişi suçüstü yakalandı. Şahısların, dağıtım yaptıkları gemi söküm sahasında yapılan aramalarda; toplam 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; E.K. ve S.B. isimli şahısların İstanbul genelinde bulunan tır parklarına tanker vasıtasıyla kaçak akaryakıt getirerek piyasaya sürdüğü bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; tır parklarına kaçak akaryakıtı taşıyan tankerlerin, Kartal'da bulunan bir gemi söküm sahasına sık sık giriş çıkış yaptığı belirlendi.

GEMİLERDEN TEKNELERE, TEKNELERDEN TANKERLERE

Araştırmalarını bu bölgede yoğunlaştıran jandarma ekipleri; kaçak akaryakıtın açıkta bulunan gemilerden küçük teknelere aktarıldığını, gemi söküm sahasına gelen teknelerden de tankerlere yüklenerek piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

TOPLAM 55 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri; gemilerde depoladıkları kaçak akaryakıtı, pompa ve borular vasıtasıyla tanker ve plastik tanklara yükleyen E.K. ve S.B.'yi suçüstü yakaladı. Gemi söküm sahasında yapılan aramalarda; 30 bin litre kaçak motorin ile 25 bin litre fuel-oil olmak üzere toplam 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli şahıs, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu kapsamında adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

(İHA)

Son dakika haberleri | Jandarmanın düzenlediği operasyonda 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Son dakika haberleri | Jandarmanın düzenlediği operasyonda 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Son dakika haberleri | Jandarmanın düzenlediği operasyonda 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Son dakika haberleri | Jandarmanın düzenlediği operasyonda 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Son dakika haberleri | Jandarmanın düzenlediği operasyonda 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Son dakika haberleri | Jandarmanın düzenlediği operasyonda 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

YORUMLAR
500
16 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi 16 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Son dakika haberleri... Ayvalık'ta jandarmadan kaçak içki operasyonu Son dakika haberleri... Ayvalık'ta jandarmadan kaçak içki operasyonu

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Jandarmanın düzenlediği operasyonda 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
09:04 Ya Eyfel Kulesi bombalansaydı? Ukrayna Parlamentosu'ndan kurgu video
08:56 Eskiden futbol stadıydı, şimdi Ukraynalı mültecilerin toplanma merkezi!
08:37 Savaş bölgesindeki Ukraynalılar Türkiye'den gelen yardım tırlarını görünce gözyaşlarına boğuldu: İşte o görüntüler
08:35 İsrail'de kırmızı bültenle aranıyordu: Suç örgütü lideri Türkiye'de yakalandı
08:32 Semih Öztürk'e Demet Akalın desteği! Acun Ilıcalı'dan onun yerine özür diledi
08:18 Gözler Amerikan Merkez Bankası FED'in toplantısında: Faiz artırımı bekleniyor
08:09 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:03 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:39 Ukrayna'da öldürülen gazetecilerin sayısı artıyor: İki Fox çalışanı hayatını kaybetti
07:46 Rusya-Ukrayna savaşının 21. günü: Çatışmalar da sürüyor, diplomasi de! Bugün altıncı müzakere yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 09:18:18. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Jandarmanın düzenlediği operasyonda 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement