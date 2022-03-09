Jandarmadan kadınlara gül - Son Dakika

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesindeki jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara gül vererek günlerini kutladı.

Türkiye'nin dört bir yanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, gün dolayısıyla Bulanık'ta da görev yapan jandarma ekipleri kadınları unutmadı. Bulanık Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Eyyup Özkök, Jandarma Astsubay Üstçavuş Betül Altunbay, Jandarma Astsubay Kıdamli Çavuş Mehmet Çertmek ve Karaağıl Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Asaf Türk, Adıvar köyünü ziyaret ederek, taziye evinde kadınlara şiddete yönelik seminer verdiler. Seminerin sonunda kadınların gününü kutlayan jandarma ekipleri, kadınlara gül verdi.

Kadınların gününü kutlayan jandarma ekibi, vatandaşlardan da takdir topladı. Aldığı gülle çok mutlu olduğunu söyleyen kadınlar, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Daha sonra Adıvar Köyü İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden jandarma ekibi, okuldaki kadın öğretmenlere gül ve karanfil dağıtarak, öğrencilere ikramlarda bulundular.

Yolcu otobüslerinde seyahat eden kadınlara da karanfil veren kadın jandarma personelleri, KADES'i tanıtan broşürler de dağıttı. - MUŞ