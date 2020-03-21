Jandarmadan köylerde Korona bilgilendirmesi - Son Dakika

Jandarmadan köylerde Korona bilgilendirmesi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde jandarma ekipleri tarafından köylerde yaşayan vatandaşlar Korana virüs tedbirleri kapsamında uyarıldı.

Emet Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Yeniceköy ve Kabaklar köylerinde özellikle yaşlıların yaşadığı evleri ziyaret ederek, Korana virüs hastalığı ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme içeren broşürler dağıttılar.

Jandarma ekipleri, evlerinde olmayan vatandaşların kapı aralarından broşür bırakırken araçların da camlarına bilgilendirme içeren broşür bıraktılar.

Köy bakkalı camına bilgilendirme broşürü yapıştıran ekipler, bakkala satış esnasında uyması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Köy sakinlerinden Ali Çağlar, yaptığı açıklamada, "Müşterilerimize karşı belli bir mesafede durarak ve eldiven takarak alışverişlerimizi yapıyoruz. En az sağlık çalışanlarımız kadar jandarmalarımızda her gün köylerimize geliyor ve kontroller yapıyorlar. Bugün de ellerindeki afişlerle, köydeki hanelerimize bilgilendirme yapıyorlar. Allah devletimizden, askerlerimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun" dedi.

"Biz bu virüsü Cumhurbaşkanımızla beraber yeneceğiz, evden çıkmıyoruz" diyen 70 yaşındaki Fadime Baş, "Cumhurbaşkanıma selam söylüyorum. Evlerimizde bekliyoruz. Dışarıya çıkmıyoruz. Senden, kaymakamımızdan, askerimizden memnunuz. Biz bu hastalığı Cumhurbaşkanımızla birlikte millet olarak yenmeye çalışıyoruz. Başımızda sağolsun. Çıkmıyoruz evlerimizden" ifadelerini kullandı.