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Jandarmadan kıraathanede kumar baskını - Son Dakika

Jandarmadan kıraathanede kumar baskını

02.01.2022 15:08

Jandarmadan kıraathanede kumar baskını Antalya'nın Manavgat ilçesinde Jandarma ekipleri, yılbaşı günü denetim gerçekleştirdikleri kıraathanede kumar oynayan 3 şahsı suçüstü yakaladı.

Jandarmadan kıraathanede kumar baskını

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Jandarma ekipleri, yılbaşı günü denetim gerçekleştirdikleri kıraathanede kumar oynayan 3 şahsı suçüstü yakaladı. Şahıslara idari para cezası uygulanırken, kumar oynamaya müsaade eden mekana soruşturma açıldı.

Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesi, Side Mahallesinde 1 Ocak Cumartesi günü E.K.isimli şahsın işlettiği Kıraathanede yapılan kontrolde; R.M.,K.A.,H.B. isimli şahısların kumar oynadığı belirlendi.

Suçta kullanılan ve oyun oynandığı tespit edilen İskambil kağıdı, pul, kumar oynayan şahısların alacak verecek durumunu gösterir kayıtların bulunduğu yazboz kağıdı ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda İş yeri sahibi E.K. hakkında TCK 228. Maddesi uyarınca Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak suçundan soruşturma başlatıldı. Kumar oynayan 3 şahıs hakkında Kabahatler Kanununun 34. Maddesine istinaden 5 bin 460 TL. idari para cezası uygulandı.

Jandarmadan kıraathanede kumar baskını
Jandarmadan kıraathanede kumar baskını
Jandarmadan kıraathanede kumar baskını
Jandarmadan kıraathanede kumar baskını
Jandarmadan kıraathanede kumar baskını

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Manavgat, Jandarma, Antalya, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan kıraathanede kumar baskını - Son Dakika


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