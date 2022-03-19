Jandarmadan öğrencilere, "Güvenli internet" eğitimi - Son Dakika
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Jandarmadan öğrencilere, "Güvenli internet" eğitimi

19.03.2022 12:33
Jandarmadan öğrencilere, "Güvenli internet" eğitimi

Jandarmadan öğrencilere, "Güvenli internet" eğitimi İnternet kullanımı konusunda çocuklara yönelik eğitim çalışmaları başlatan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe, belde ve köylerdeki okullarda çocuklarla bir araya gelerek güvenli internet eğitimi veriyor.

Jandarmadan öğrencilere, "Güvenli internet" eğitimi

AKSARAY - İnternet kullanımı konusunda çocuklara yönelik eğitim çalışmaları başlatan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe, belde ve köylerdeki okullarda çocuklarla bir araya gelerek güvenli internet eğitimi veriyor.

Aksaray'da jandarma ekipleri "İnternet Bağımlılığı ve Güvenli İnternet Kullanımı Projesi" kapsamında öğrencilere yönelik eğitimler veriyor. Kent genelinde ilçe, belde ve köylerde öğrencilerle bir araya gelen jandarma ekipleri "İnternetin nasıl kullanılacağı", "İnternette nelere dikkat edilmeli", "Günde kaç saat internet kullanılmalı" ve "Güvenli siteler" gibi birçok konuda öğrencilere bilgiler vererek, çizgi film ve slayt gösterileriyle de çocuklara anlatım yapıyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yürüttüğü eğitim projesini sürdüren jandarma, hemen her gün okullara eğitime gidiyor.

Çocuklara güvenli interneti öğreterek birçok şeyin önüne geçildiğini belirten Aksaray Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Selma Akkurt (38), "Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ve Aksaray Gençlik Merkezi olarak sorumlu olduğumuz okullarda 'Güvenli internet nasıl kullanılır? İnternette bizi bekleyen zararlar, internetten nasıl faydalanabiliriz?' konusunda bütün çocuklarımızı bilgilendiriyoruz. Onlara, 'Güvenli internet kullanımı nasıl olur? Sosyal medya nasıl güvenli kullanılabilir?' şeklinde bilgilendirmeler yapıyoruz" dedi.

"İnternetin iletişimi, aile içi sevgi ve saygı bağını azalttığını gördük"

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Psikoloğu Ayça Güngör (32), aile için bütünlüğü sağlamak adına bu eğitimin önemli olduğuna dikkat çekerek, "İnternetin yanlış ve fazla kullanımının aile içerisindeki iletişimi azalttığını ve aile içerisindeki sevgi ve saygı bağını azalttığını gördük. O yüzden bu proje kapsamında biz istiyoruz ki çocuklarımız interneti doğru kullansın. Zamanını güzel ayarlayabilsin ve aileler bu noktada daha da bilinçlensin istiyoruz. Bu şekilde aile içerisindeki bütünlüğü sağlamak bizim amacımız" dedi.

Çocukların internette birçok şeyle karşılaşabildiğini dile getiren Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Psikolojik Danışmanı Ceylan Memiş (30), "Çocuklar aslında internette çok şeyle karşılaşabiliyorlar. Bu sayede ne yapabilirler, nereye danışabilirler, kimlerle ne tür zorlukları paylaşabilirler bunu öğrenecekler. Bunu paylaşırken de bence korkmayacaklar artık. 'Biz bunu ailemize söylersek, öğretmenimize, emniyet birimine başvurursak başımıza neler gelir? Biz suçlanır mıyız? Sorumlu tutulan biz mi oluruz?' gibi bir düşünceye varacaklarını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Eğitimin son derece verimli olduğunu söyleyen çocuklar ise "İnternetin güvenli kullanılması ve kullanılırken de bilinçli kullanılmasını öğrendim. Hocaların da anlattığı gibi ne kadar interneti kullansak iyi, bilinçli ve sınırlı kullanmamız gerekiyor. Mesela sabahtan akşama kadar değil de bir saat veya yarım saate indirirsek daha iyi olur. İnterneti yanlış kullanmamamız gerekiyor. Başkalarına bilgilerimizi vermememiz gerekiyor. Başkalarının isteklerini reddetmemiz gerekiyor" dediler.

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İl Jandarma Komutanlığı, İnternet, Jandarma, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Jandarmadan öğrencilere, 'Güvenli internet' eğitimi - Son Dakika


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