Antalya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, iki su tesisatçısının iki katlı villayı sahte içki imalathanesine dönüştürdüğü ortaya çıktı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Suç Araştırma ekipleri, su tesisatçılığı yapan iki kişinin sahte içki ürettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin, Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'ndeki iki katlı villayı sahte içki imalathanesine dönüştürdüklerini tespit etti.

Adrese düzenlenen ve "Musluk" adı verilen operasyonda, H.U. ile K.P. gözaltına alındı.

Villada, "Akşam" ve "Radar" isimli dedektör köpeklerin desteğiyle yapılar aramalarda, 853 şişe sahte içki, 580 litre etil alkol, 140 litre içki aroması, 5 litre anason, 2 bin 600 boş şişe, 2 bin 25 sahte TAPDK bandrolü, 146 sahte yabancı bandrol, 1800 şişe kapağı, alkolmetre ile içkilerin konulduğu tanklar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şifre, "Musluk akmaya başladı"

Düzenek kurdukları odada yer alan yazı tahtasına kaçak içki imalatı için çeşitli sayısal notlar alan şüphelilerin teknik takibe yakalanmamak için aralarında "Musluk akmaya başladı. Tesisatı tamamladık" gibi şifreli konuştukları belirlendi.

Duacı Mahalle Muhtarı Hasan Erdoğan, şüphelilerin evi içki imalathanesine dönüştürdüklerini görünce şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.