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Son dakika haber | Jandarma'dan sahte saat operasyonu: 740 saat ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haber | Jandarma'dan sahte saat operasyonu: 740 saat ele geçirildi

06.02.2022 09:01

Gelen son dakika haberlerine göre - Jandarma'dan sahte saat operasyonu: 740 saat ele geçirildi Dünyaca ünlü saatlerin çakmasını sattı İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurtdışından yasa dışı yollarla temin ettiği dünyaca ünlü saat markalarının taklidi olan kol saatlerini, fahiş fiyatlara satan şahsı suçüstü yakaladı.

- Jandarma'dan sahte saat operasyonu: 740 saat ele geçirildi

Dünyaca ünlü saatlerin çakmasını sattı

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurtdışından yasa dışı yollarla temin ettiği dünyaca ünlü saat markalarının taklidi olan kol saatlerini, fahiş fiyatlara satan şahsı suçüstü yakaladı. Operasyonda 740 adet sahte kol saati ele geçirilirken şahsın, sahte saatleri yüksek fiyatlardan satarak milyonlarca liralık haksız kazanç sağladığı öğrenildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; şüpheli bir şahsın, yaklaşan "Sevgililer Günü"nü fırsat bilerek, yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye getirttiği dünyaca ünlü markalara ait sahte saatleri yüksek fiyatlardan satarak milyonlarca liralık haksız kazanç sağladığı bilgisini aldı.

E-ticaret üzerinden satış yaptı

Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; K.E.'nin elindeki sahte veya taklit ürünlere e-ticaret üzerinden müşteri bulduğu, yakalanmamak için internet sitesinde farklı bir adres gösterdiği tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda düğmeye basan jandarma ekipleri; saatlerin depolandığı adrese operasyon düzenledi ve şüpheli şahsı suçüstü yakaladı. Depoda yapılan aramalarda; dünyaca ünlü çeşitli saat firmalarına ait 740 adet kol saati ele geçirildi. Yakalanan K.E., ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, bağlantıda olduğu kişilerin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Jandarma uyarıyor

Jandarma yetkilileri; özellikle son 2 yıldır dünya genelinde yaşanan pandeminin de etkisiyle e-ticaretin giderek yaygınlaştığını, vatandaşların bu tarz sahte ürünler alarak mağduriyet yaşamaması için çok dikkatli olması gerektiğini, alınacak ürünün ya da hizmetin güvenilir, ticari sicil kaydı olan yerlerden temin edilmesi gerektiğini ifade etti.

Son dakika haber | Jandarma'dan sahte saat operasyonu: 740 saat ele geçirildi
Son dakika haber | Jandarma'dan sahte saat operasyonu: 740 saat ele geçirildi
Son dakika haber | Jandarma'dan sahte saat operasyonu: 740 saat ele geçirildi
Son dakika haber | Jandarma'dan sahte saat operasyonu: 740 saat ele geçirildi
Son dakika haber | Jandarma'dan sahte saat operasyonu: 740 saat ele geçirildi
Son dakika haber | Jandarma'dan sahte saat operasyonu: 740 saat ele geçirildi

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılıkla Mücadele, Jandarma, Türkiye, 3. Sayfa, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haber | Jandarma'dan sahte saat operasyonu: 740 saat ele geçirildi - Son Dakika


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