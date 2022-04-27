Jandarmadan toplu taşıma araçlarına sivil kıyafetli denetim - Son Dakika
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Jandarmadan toplu taşıma araçlarına sivil kıyafetli denetim

27.04.2022 09:52
Jandarmadan toplu taşıma araçlarına sivil kıyafetli denetim

Düzce'de jandarma ekipleri toplu taşıma araçlarında sivil kıyafetlerle denetim yaptı.

Düzce'de jandarma ekipleri toplu taşıma araçlarında sivil kıyafetlerle denetim yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik timleri, sivil kıyafetlerle yolcu taşımacılığı yapan araçlar üzerinde denetim yaptı. Düzce- Akçakoca arasında yolcu taşıyan araçlara binen ekipler, sürücüler ile yolcuları denetledi. Yapılan denetimler sırasında kuralları ihlal eden bir otobüs şoförü ceza yemekten kurtulamadı. Direksiyon başında cep telefonu ile konuşan şoföre 427 TL cezai işlem uygulandı. - DÜZCE

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İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü, Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan toplu taşıma araçlarına sivil kıyafetli denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarmadan toplu taşıma araçlarına sivil kıyafetli denetim - Son Dakika
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