Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 27 Kişi Tutuklandı

Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 27 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Artvin'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şahıstan 27'si tutuklandı.

Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 27 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Artvin'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şahıstan 27'si tutuklandı.

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 11 Eylül 2018 tarihinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları şüphesiyle 12 şahısın yakın takibe alınarak iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine yönelik planlı faaliyete başlatıldı. Yapılan teknik takipte şüphelilerin karıştığı tespit edilen 13 olayda 5'i Gürcistan vatandaşı 28 kişi hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Şüphelilerin ev ve işyeri aramalarında 160 extacy uyuşturucu hap, 13,1 gram kokain, 276,31 gram esrar, 5 adet suboxone marka uyuşturucu hap, 14 gram kenevir tohumu ve 1 gram skunk ele geçirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçlarına yönelik yapılan jandarma ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyon operasyonlarda da toplam 30 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

27 şüpheli çıkarıldığı mahkemece suça konu faaliyetleri nedeniyle tutuklanırken, 2 şüpheli şahıs adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı kararıyla 1 şüpheli de ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. - ARTVİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:39 Kaynak: İHA

Jandarma, Artvin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İlçe Jandarma Komutanı 1 Ton Uyuşturucuyla Yakalandı, Uyuşturucu Rotası Deşifre Oldu Cerablus'tan Sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Makamında Hayatını Kaybetti

Vücuduna Tahta Parçaları Saplanan Sürücü Öldü Kız Arkadaşını Görmek İsteyen Genç, Adresi Şaşırınca Gasp Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 18:55:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 27 Kişi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]