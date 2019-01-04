Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 85 gram bonzai ve 22 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 85 gram bonzai ve 22 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Kocasinan ilçesine bağlı Kemer ve Ebiç mahallelerinde iki ayrı araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 85 gram bonzai ile 22 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken konu ile ilgili olarak 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma tarafından 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:53 Kaynak: İHA

Kayseri, Jandarma, 3. Sayfa
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