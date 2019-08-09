Jandarmadan uyuşturucu partisine baskın
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından günübirlik kiralanan evlerde yapılan denetimler arttırıldı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından günübirlik kiralanan evlerde yapılan denetimler arttırıldı. Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:02 Kaynak: İHA
Ula'nın turistik mahallesi Akyaka'da günübirlik kiralanan bir evde 4-5 kişinin uyuşturucu kullandığı bilgisinin ardından evde yapılan aramada evin yatak odasında kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Günübirlik evi kiralayan 4 kişi hakkında işlem yapılırken, kubar esrar maddesine el konuldu. - MUĞLA
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