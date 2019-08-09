Son Dakika Haberleri: Jandarmadan uyuşturucu partisine baskın
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Jandarmadan uyuşturucu partisine baskın

3 dakika önce

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından günübirlik kiralanan evlerde yapılan denetimler arttırıldı.

Jandarmadan uyuşturucu partisine baskın, System.String[]
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından günübirlik kiralanan evlerde yapılan denetimler arttırıldı.

Ula'nın turistik mahallesi Akyaka'da günübirlik kiralanan bir evde 4-5 kişinin uyuşturucu kullandığı bilgisinin ardından evde yapılan aramada evin yatak odasında kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Günübirlik evi kiralayan 4 kişi hakkında işlem yapılırken, kubar esrar maddesine el konuldu. - MUĞLA
Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:02 Kaynak: İHA
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