Son Dakika Haberleri: Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

6 saat önce

Balıkesir İl Jandarma ekipleri uyuşturucu kullanan kişilere yönelik çalışmasında, uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına geçit vermiyor.

Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok, System.String[]

Balıkesir İl Jandarma ekipleri uyuşturucu kullanan kişilere yönelik çalışmasında, uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına geçit vermiyor. Jandarma ekipleri son 1 ayda 54 zehir tacirini yakalarken, adli makamlara çıkarılan 7 kişi tutuklandı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birimlerince Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 1 Ekim-31 Ekim tarihleri arasında icra edilen toplam (35) faaliyet neticesinde; 54 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen bu şüphelilerden 7'si tutuklanmış ve 1 şüphelinin firar olarak aranmasına devam ediliyor. Jandarmanın yaptığı operasyonlarda 7 kilo 564 gram kubar esrar, 901 gram shunk, 460 adet sentetik uyuşturucu hap, 77 kök kenevir bitkisi ve 155 gram kenevir tohumu ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:42 Kaynak: İHA
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