Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Balıkesir İl Jandarma ekipleri uyuşturucu kullanan kişilere yönelik çalışmasında, uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına geçit vermiyor. Jandarma ekipleri son 1 ayda 54 zehir tacirini yakalarken, adli makamlara çıkarılan 7 kişi tutuklandı.



Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birimlerince Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 1 Ekim-31 Ekim tarihleri arasında icra edilen toplam (35) faaliyet neticesinde; 54 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen bu şüphelilerden 7'si tutuklanmış ve 1 şüphelinin firar olarak aranmasına devam ediliyor. Jandarmanın yaptığı operasyonlarda 7 kilo 564 gram kubar esrar, 901 gram shunk, 460 adet sentetik uyuşturucu hap, 77 kök kenevir bitkisi ve 155 gram kenevir tohumu ele geçirildi. - BALIKESİR