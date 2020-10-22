Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptıkları operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi de yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde A. A. isimli şahsın uyuşturucu madde ticaret yaptığı yönünde istihbari bilgilere ulaştı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, KOM ekipleri teknik ve fiziki olarak takip ettikleri A.A.'nın otoyol kenarında bir tesiste F.A. isimli şahısla buluşacağını belirledi. Bunun üzerine tesiste şahıslara operasyon yapan jandarma ekipleri bir aracı durdurdular ve araç içindeki F. A. ve A.A.'yı yakaladı. Araçta ve şahısların evinde narkotik köpeğiyle yapılan aramada 4 fişek halinde 3 gram Metamfetamin, 6 fişek halinde 9 gram kubar esrar, 2 gram Bonzai, 9 adet Extacy hap, şeker kutusu içerisinde 14 Adet kimyasal uyuşturucu hap, 6 tane uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 40 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi, 9 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ile suçtan elde edilen bir miktar nakit para ele geçirildi. Şüpheli A. A. ve F. A.'nın Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye çıkartıldı.

Daha önce de 6 kişi yakalanmıştı

Diğer taraftan daha öncede aynı operasyon çerçevesinde 6 kişi uyuşturucu kullanma suçundan gözaltına alınmışlardı. Daha önce yapılan operasyon çerçevesinde 8 gram metamfetamin, 4 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda mühimmat ele geçirilmişti. - DÜZCE