Jandarmanın Baskısı Terör Örgütünü Adi Suç Örgütü Haline Getirdi

Jandarmanın baskısı terör örgütünü adi suç örgütü haline getirdi Teröristler korkularından uzun namlulu silahlarla dağa çıkamaz hale geldi Örgüt mensupları tabanca ile köylerde gezer hale geldiDİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının başarılı operasyonları sonucunda terör örgütü PKK...

Jandarmanın baskısı terör örgütünü adi suç örgütü haline getirdi

Teröristler korkularından uzun namlulu silahlarla dağa çıkamaz hale geldi

Örgüt mensupları tabanca ile köylerde gezer hale geldi



DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının başarılı operasyonları sonucunda terör örgütü PKK adi suç örgütü haline gelme eğilimi göstermeye başladı. Jandarmanın yoğun baskısı ve başarılı operasyonlarının ardından bölgede bulunan teröristlerin uzun namlulu silahlarla dağa çıkamaz hale geldiği ve tabancalarla köylerde gezdiği tespit edildi.

Terör uzmanları, jandarma tarafından bölgede yapılan başarılı operasyonlarla terör örgütü mensuplarının artık uzun namlulu silahlarla rahat gezemez hale geldiğini söyledi. Uzmanlar, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan başarılı operasyonların kırsalda teröristlere nefes bile aldırmaz hale geldiğini dile getirdi. Terör uzmanları, hareket kabiliyetleri azalan teröristlerin yakalanmamak için uzun namlulu silah taşıyamaz hale geldiğini belirterek bunun yerine tabancalarla köylerde gezdiğini, buna rağmen başarılı operasyonlarla bulunarak etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini söyledi. Devletin kararlı duruşu ve jandarmanın başarılı operasyonları ile etkisini kaybeden terör örgütünün adi suç örgütü haline gelme eğilimi gösterdiğinin tespit edildiğini dile getiren terör uzmanları, köylerde tabanca ile gezen teröristlerin de bulunarak etkisiz hale getirildiğini kaydetti. JÖH nokta operasyonu ile 2 teröristi etkisiz hale getirdi

11 Ocak 2019 tarihinde Kocaköy ilçesi Bozbağlar köyü Yılmazlar küme evlerinde Jandarma Özel Harekat timleri tarafından yapılan nokta operasyonu sonucunda Zinarin Berxwedan kod isimli Hacire Yılmaz ve Zilan Torhildan kod isimli Suzan Çelik isimli teröristler üzerlerinde bulunan 2 adet 9 milimetre çapında tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 76 adet 9 milimetre çapında fişek, 4 adet el bombası ve birçok örgütsel doküman ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirildi. Terör uzmanları bu teröristlerin dağa çıkmaya ve uzun namlulu silah taşımaya cesaret edemedikleri ve tabanca ile köyde gezdiklerini, buna rağmen etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Uzmanlar, bu olayın terör örgütü PKK'nın adi suç örgütü haline gelme eğilimine önemli bir örnek teşkil ettiğini ifade etti. Bu durumun terör örgütünün adi suç örgütü haline gelme eğilimi gösterip kırsala dahi çıkamaz hale geldiğini gösterdiğini belirten terör uzmanları, devletin kararlı duruşu ve jandarmanın başarılı operasyonları ile terör örgütüne tarihinin en büyük darbelerinin vurulduğunu kaydetti.

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