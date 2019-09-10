Son Dakika Haberleri: Jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedavi altına alındı
Son Dakika Güncel Haber

Jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedavi altına alındı

56 dakika önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı leylek tedavi altına alındı.

Jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedavi altına alındı, System.String[]

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı leylek tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Mudurnu Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, Taşkesti- Akyazı karayolu üzerinde seyir halindeyken yol kenarında bir leyleğin hareket edemediğini gördü. Araçlarından inerek leyleğin yanına giden ekipler, yaralı leyleği araçlarına alarak veterinere götürüldü.


Veteriner tarafından tedavisi yapılan yaralı leylek, daha sonra Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Leyleğin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi. - BOLU

Taşkesti, Jandarma, Mudurnu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün ankesör soruşturması kapsamında 50 muvazzaf jandarma...
Teslim olan pkk'lı: çocuklar çeşitli vaatlerle kandırılarak örgüte kazandırılıyor Türkiye Özbekistan ve Sudan'da maden arayacak 710 liralık trafik cezasını ödememek için 210 bin lira harcadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 17:40:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedavi altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]