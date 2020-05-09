Jandarmayız diyerek dolandırdılar, kaçışları 24 saat sürmedi - Son Dakika

Sivas'ta kendisini 'Jandarma komutanı' olarak tanıtarak kent merkezinde ve Yıldızeli ilçesinde yaşlı vatandaşları dolandıran 2 zanlı hakim karşısında.



Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yolkaya köyünde meydana gelen olayda, sivil kıyafetli birisi kendisini jandarma komutanı olarak tanıtıp 90 yaşındaki Hüseyin Çakır'ın kapını çaldı. Kapısı açan Hüseyin Çakır'ın eşi Kadriye Çakır'a (59) evlerinin hırsızlar tarafından takibe alındığını, evlerindeki para ve ziynet eşyalarının çalınma ihtimaline karşı kendilerine teslim edilmesini istedi. Dolandırıcıya güvenen Çakır, evde bulunan 100 bin TL değerinde ziynet eşya ve nakit parayı bu kişiye teslim etti.



24 saat geçmeden yakalandılar



Dolandırıldıklarını geçte olsa fark eden yaşlı çift durumu gerçek jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ve polis ekipleri tarafından çiftin verdikleri eşkal ve araç tarifine göre çalışma başlatıldı. Suç işlenirken görülen kırmızı aracı incelemeye aldı. Şüpheli tüm kırmızı araçlar takibe alınırken, zanlılar aldıkları altınları Şarkışla ilçesinde bir kuyumcuda bozdurmak isterken yakayı ele verdi. Zanlıların altınları bozdurmaya çalıştıkları anlar kuyumcunun güvenlik kameraları ile an ve an kaydedildi.



Cezaevinden izinli çıkmış



Jandarma tarafından yakalanan V.M. ve K.Ç.(34) isimli sanıklardan K.Ç.'nin bir süre önce dolandırıcılık suçundan yatmakta olduğu Sivas Açık Ceza ve İnfaz kurumundan izinli olarak çıktığı öğrenildi. Zanlıların üç gün önce ise Sivas kent merkezinde K.S. isimli bir vatandaşı da aynı yöntemi kullanarak dolandırıp 3 bin TL ve 2 altın bileziğini aldıkları anlaşıldı. Zanlılar alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - SİVAS