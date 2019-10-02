Japon Denizi'nde Rusya-Kuzey Kore gerilimi: 5 yaralı, 64 gözaltı

Rusya Sınır Muhafızları'nın, Japon Denizi'nde kaçak balık avlayan Kuzey Koreli balıkçılara yaptığı operasyonda 64 kişi gözaltına alındı 5 kişi yaralandı.



Japon Denizi'nde Rusya Sınır Muhafızları'nın kaçak avcılık yapan Kuzey Koreli denizcilere yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün ve bugün Japon Denizi'nden kaçak balık avı yaparak Rus sınırını geçen Kuzey Koreli 64 denizcinin gözaltına alındığı belirtildi.



Toplam 4 Kuzey Kore balıkçı teknesine yapılan operasyonda, 6 ton kalamar, 600 ton yengeç ve 3 köpek balığının ele geçirildiği bildirildi. Gerçekleşen operasyonda Rus Sınır Muhafızları'na mukavemet gösteren Kuzey Koreli balıkçıların silahlarıyla ateş açarak direnmeye çalıştığı, muhafızların karşılık verdiği ve yaşanan olayda 5 Kuzey Koreli denizcinin yaralandığı kaydedildi.



Operasyon sırasında balıkçı gemilerinden birinin motorunda yangın çıktığı fakat yangına yapılan müdahale ile yangının söndürüldüğü, gemideki 21 Kuzey Koreli balıkçının yangından yara almadan kurtarıldığı öğrenildi.



Geçtiğimiz 17 Eylül tarihinde yine Rus deniz sularına giren 11 adet balıkçı gemisine operasyon düzenlenmiş bu operasyon sırasında Kuzey Koreli balıkçılar Rus muhafızlara silahlarıyla ateş açmış, yaşanan olayda 4 Rus muhafız yaralanmış ve 1 Kuzey Koreli denizci ölmüştü. Bu operasyonda toplam 161 Kuzey Koreli balıkçı gözaltına alınmıştı. - MOSKOVA