Japonya'da Chanthu Tayfunu nedeniyle 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Japonya'nın batısı ve güneyinde etkili tropik Chanthu Tayfunu nedeniyle 7 kişi yaralandı, çok sayıda uçak ve tren seferi iptal edildi.

Pasifik Okyanusu'nda ortaya çıkan ve hafta içi Doğu Çin Denizi'ne ilerleyen Chanthu Tayfunu, Japonya'nın Kanto-Koşin, Kyuşu, Şikoku ve Kinki bölgelerini etkisi altına aldı.

Kyodo ajansının yerel yönetimlere dayandırdığı bilgilere göre, tayfun nedeniyle Japonya genelinde 7 kişi yaralandı.

Arama kurtarma faaliyetleri yürüten yerel kuruluşlar, güneydoğudaki Wakayama eyaletinde 50 evin çatısının uçtuğunu aktardı.

Kyuşu'ya elektrik sağlayan Kyushu Electric Power (Kyuden), bölge genelinde 7 binden fazla evin elektriğinin kesildiğini bildirdi.

Güney ve doğu bölgelerinde çok sayıda uçak ve tren seferi iptal edildi. Batı Japonya Demiryolları, bazı hızlı tren seferlerini geçici durdurdu.

Başkent Tokyo'nun merkez üslerinden Şincuku'yu, yerel turistik noktalardan Hakone'ye bağlayan Odakyu ekspresi geçici olarak askıya alındı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), tayfunun, ülkenin doğu kıyılarına ilerlediğini ve etkisinin düşeceğini kaydetti.

Tropik tayfun nedeniyle heyelan, sert rüzgarlar ve şiddetli yağmurlara karşı bölge halkının önlem alması gerektiği uyarıları yapıldı.