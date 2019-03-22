Son Dakika Haberleri: Japonya'da Kadın Doktor Adaylarına Ayrımcılık Skandalı

Japonya'da Kadın Doktor Adaylarına Ayrımcılık Skandalı

42 dakika önce

Japonya'da 33 kadın, üniversitenin kendi düzenlediği giriş sınavlarında notlarının erkek adaylar lehine kasıtlı olarak düşürüldüğü gerekçesiyle Tokyo Tıp Üniversitesine tazminat davası açtı.

Japonya'da Kadın Doktor Adaylarına Ayrımcılık Skandalı, System.String[]
Japonya'da 33 kadın, üniversitenin kendi düzenlediği giriş sınavlarında notlarının erkek adaylar lehine kasıtlı olarak düşürüldüğü gerekçesiyle Tokyo Tıp Üniversitesine tazminat davası açtı.

Kyodo'da yer alan habere göre, 33 kadın 2006-2018 yılları arasında girdikleri sınavda erkek adaylar lehine notlarının düşürülmesi nedeniyle uğradıkları zararın giderilmesi için toplamda 1,2 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Davayı açan kadınlardan biri, "Eğer sessiz kalsaydık, bu konu unutulup gidecekti." ifadesini kullandı.

Tokyo Tıp Üniversitesinde ağustos ayında giriş sınavlarında yıllarca kadın adayların dışarıda tutulması ve daha fazla erkeğin doktor olmasının önünün açılması için notların sistematik değiştirildiği ortaya çıkmıştı. Daha sonra Tokyo Tıp Üniversitesinin akreditasyonu iptal edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:18 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otelde Odasına Gizli Kamera Koyup Cinsel İlişki Görüntülerini Canlı Yayınladılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davasında Karar Verildi Merkez Bankası 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Ara Verdi Kayseri Şeker, Tanzim Satış Mağazası Açtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 18:00:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Japonya'da Kadın Doktor Adaylarına Ayrımcılık Skandalı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]