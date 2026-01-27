Japonya'da Korsan Yayın Kaybı 67 Milyar Dolar - Son Dakika
Japonya'da Korsan Yayın Kaybı 67 Milyar Dolar

Japonya\'da Korsan Yayın Kaybı 67 Milyar Dolar
27.01.2026 12:37
2025'te Japonya'daki korsan içerikler ve sahte ürünler, ekonomik kaybı 67 milyar dolara yükseltecek.

Japonya'da anime, oyun ve diğer dijital içeriklere yönelik çevrim içi korsan yayınlar ile sahte ürünlerin yol açtığı ekonomik kaybın, 2025'te 67 milyar dolar olduğu bildirildi.

Jiji ajansının haberine göre, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, telif ihlallerinin Japon içerik endüstrisi için giderek büyüyen bir sorun haline geldiği belirtildi.

Açıklamada, zararın 36,7 milyar dolar ile 2022'nin neredeyse üç katına yükseldiği, bu tutarın 16,8 milyar dolar basılı yayımlara, 14,8 milyar dolar video içeriklerine, 3,2 milyar dolar oyunlara ve 1,9 milyar dolar müzik içeriklerine ait olduğu aktarıldı.

Lisanslı ürünlere yönelik araştırma kapsamında da sahte figür ya da koleksiyon kartları gibi ürünlerin yol açtığı kaybın 30,3 milyar dolar olarak hesaplandığı belirtilen açıklamada, özellikle "Demon Slayer" gibi popüler animelerin yurt dışında yoğun şekilde yasa dışı olarak paylaşılmasının, telif haklarının korunmasını daha önemli mesele haline getirdiği ifade edildi.

Açıklamada, yurt dışı içerik satışlarının 2033'e kadar 129 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiği belirtilerek, yasa dışı ticaretle daha sıkı mücadele edilmesinin bu hedefe ulaşmada kritik rol oynayacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da Korsan Yayın Kaybı 67 Milyar Dolar - Son Dakika

SON DAKİKA: Japonya'da Korsan Yayın Kaybı 67 Milyar Dolar - Son Dakika
