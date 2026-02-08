Japonya\'nın ilk kadın başbakanı, ülkedeki en büyük seçim zaferini kazandı

Japonya'nın ilk kadın başbakanı Takaiçi Sanae, ülke tarihinin en büyük seçim zaferini kazandı.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI BİR İLK: SANDALYELERİN 3'TE 2'SİNİ KAZANDI

Devlet televizyonu NHK'nin sandık sayım sonuçlarına dayandırdığı haberine göre Takaiçi'nin partisi LDP, düzenlenen erken genel seçimlerde parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 465 sandalyeden 316'sını kazandı.

LDP sandalye sayısını 198'den 316'ya yükseltti. Böylelikle iktidar partisi mecliste sandalyelerin 3'te 2'si kabul edilen 310 sandalye eşiğini geçti. Bu sonuçla LDP, İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da bu başarıyı elde eden ilk parti unvanını elde etti.

İktidar ortağı Nippon Ishin (JIP) de sandalye sayısını 2 artırarak 36'ya yükseltti.

ANAYASAYI DEĞİŞTİRME İMKANI

465 üyeli Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) 310 sandalyelik üçte iki çoğunluk sınırını aşmak, anayasayı değiştirme ve yasa tasarılarını yürürlüğe koyma yolunda ilerleyebileceği anlamına gelebilir. LDP halihazırda parlamentonun üst kanadı kabul edilen Danışman Meclisi (Sangiin) de çoğunluğu bulunmuyor.

MUHALEFETİN TARİHİ MAĞLUBİYETİ

Ana muhalefet Anayasal Demokrat Parti (CDP) liderliğindeki seçim öncesi kurulan Merkezci Reform İttifakı (CRA) ise sandalye sayısını 172'den 49'a düşürerek büyük bir mağlubiyet yaşadı. Öte yandan muhalefet partilerinin liderleri sandalye sayısının yarıya düşmesi üzerine istifa sinyali verdi.

"SON DERECE AĞIR BİR SORUMLULUK TAŞIYORUZ"

LDP'nin zaferi açıklandıktan sonra konuşan Takaiçi, "Verdiğimiz seçim vaatlerini yerine getirme konusunda son derece ağır bir sorumluluk taşıyoruz." dedi. Takaiçi, kabine kadrosunda büyük bir değişiklik yapmadan mevcut durumu koruyacağını ifade etti. Ayrıca Takaiçi, anayasa değişikliği için somut planların parlamentoda tartışılmasını umduğunu belirtti.

1285 ADAY YARIŞMIŞTI

Japonya'da seçmen, ulusal parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi (Şuugiin) milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gitmişti. Meclise girebilmek için ülke genelinde 1285 aday yarışmıştı.