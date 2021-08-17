Japonya'da nükleer santralde yangın paniği - Son Dakika

Japonya'daki Hamaoka Nükleer Santrali'nde yangın alarmı paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin nükleer tesiste yaptığı inceleme sonucu yangına rastlanmadığı, işletmeci şirketten yapılan açıklamada ise nükleer sızıntı riskinin olmadığı bildirildi.

Japonya'da başkent Tokyo'ya 200 kilometre uzaklıktaki Hamaoka Nükleer Santrali'nde yangın paniği yaşandı. Shizuoka eyaletindeki tesiste yerel saatle sabah 05.15 sıralarında harekete geçen yangın alarmları bölgede paniğe neden oldu. Olay üzerine santrale çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yapılan incelemede yangına rastlanmadı. Yangın alarmlarının santralin ikinci ve üçüncü katlarında gözlenen duman nedeniyle harekete geçmiş olabileceği belirtilirken, tesis işletmecisi Chubu Electric Power Co. herhangi bir radyoaktif madde sızıntısı olmadığını açıkladı.

Bir haftada 2'nci yangın paniği

Başkent Tokyo'nun 200 kilometre Güney Batısında, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Omaezaki ilçesinde yer alan Hamaoka Nükleer Santrali'nde geçtiğimiz perşembe günü elektrik tesisatı kaynaklı bir yangın şüphesi bildirilmiş, tesiste duman gözlendiği kamuoyuna yansımıştı.

Öte yandan 2011'de Fukushima nükleer faciasını tetikleyen büyük deprem ve tsunamiden 2 ay sonra, dönemin Başbakanı Naoto Kan'ın talebi üzerine santralin faaliyetleri güvenlik endişeleri nedeniyle askıya alınmıştı. - TOKYO