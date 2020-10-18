Japonya'da Sanayi Bakanı Kajiyama'dan Fukuşima'da "hızlı karar" vurgusu - Son Dakika

Japonya'da Sanayi Bakanı Kajiyama'dan Fukuşima'da "hızlı karar" vurgusu

18.10.2020 07:41
Japonya'da Sanayi Bakanı Kajiyama'dan Fukuşima'da

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Kajiyama Hiroşi, 2011'de deprem ve tsunamide hasar gören Fukuşima Daiichi Nükleer Santralindeki radyoaktif olma özelliğini koruyan büyük miktarda suyun bertaraf edilmesi için ilk fırsatta karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Kajiyama Hiroşi, 2011'de deprem ve tsunamide hasar gören Fukuşima Daiichi Nükleer Santralindeki radyoaktif olma özelliğini koruyan büyük miktarda suyun bertaraf edilmesi için ilk fırsatta karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, düzenlediği basın toplantısında konuşan Bakan Kajiyama, radyoaktif özellik taşıyan suyun ortadan kaldırılması konusunun çözümsüz bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Farklı opsiyonların gündemde yer aldığını kaydeden Kajiyama, suyun bertaraf edilmesine yönelik kararın hükümetin sorumluluğunda olduğunu ve bu konuda ilk fırsatta bir karara varılması gerektiğini bildirdi.

"Santralin devreden çıkarılması sürecinde gecikmeleri önlemek için hızlıca bir karar vermeliyiz." ifadesini kullanan Kajiyama, zaman dilimi ve opsiyonlara ilişkin detay vermedi.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu.

Olayda santraldeki 4 nükleer reaktörden 3'ü zarar görmüş, çevrede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin onlarca yıl süreceği tahmin ediliyor.

Fukuşima, Nükleer, Japonya, Karar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da Sanayi Bakanı Kajiyama'dan Fukuşima'da 'hızlı karar' vurgusu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'den 9 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali İş görüşmesine giden genç, şirket müdürünü bıçaklayarak öldürdü Şarkıcı Aynur Aydın, yıllar önce yaşadığı tacizi anlattı: Bir kadın konser boyunca bana fıstık atıp el işareti yaptı Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı: Kurtarılan köylere toplarla ateş açıldı Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı: Kurtarılan köylere toplarla ateş açıldı         
06:30
Son Dakika: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki insani ateşkes başladı Son Dakika: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki insani ateşkes başladı         
21:48
Azerbaycan ordusu, Hocalı'da katliam yapan Ermeni komutanı etkisiz hale getirdi Azerbaycan ordusu, Hocalı'da katliam yapan Ermeni komutanı etkisiz hale getirdi         
20:30
Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek         
17:52
Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı         
17:04
Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki "Allah" yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu         
15:38
İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada         
14:29
Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı         
13:27
Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti         
11:55
Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı         
11:12
18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz 18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz         
10:58
Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada         
10:44
Oyuncu Burak Deniz'den ilginç itiraf: Paris Hilton beni görüp Türk arkadaşına sormuş Oyuncu Burak Deniz'den ilginç itiraf: Paris Hilton beni görüp Türk arkadaşına sormuş         
10:38
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
Yumurta fiyatlarındaki önlenemez yükseliş devam ediyor Yumurta fiyatlarındaki önlenemez yükseliş devam ediyor         
23:16
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 07:55:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'da Sanayi Bakanı Kajiyama'dan Fukuşima'da "hızlı karar" vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei